Club Vosgien : Barrenkopf – Linge entre guerre et paix

Club Vosgien : Barrenkopf – Linge entre guerre et paix, 23 août 2022, . Club Vosgien : Barrenkopf – Linge entre guerre et paix

2022-08-23 09:30:00 – 2022-08-23 17:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au BARRENKOPF – LINGE entre guerre et paix. Plus de cent ans après subsistent encore d’impressionnantes traces de la Grande Guerre : Blockhaus, tranchées, traces de balles dans les carrières sur la ligne de front. Départ à 9 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h de marche, 12 km, 500 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Guide Jean-Marc PAULI. 5 h de marche, 12 km, 500 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au BARRENKOPF – LINGE entre guerre et paix. Plus de cent ans après subsistent encore d’impressionnantes traces de la Grande Guerre : Blockhaus, tranchées, traces de balles dans les carrières sur la ligne de front. Départ à 9 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h de marche, 12 km, 500 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Guide Jean-Marc PAULI. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville