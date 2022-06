Club Vosgien : Balade autour du Lauchenkopf Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

2022-10-30 13:30:00 – 2022-10-30 17:00:00

Munster 68140 EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une marche douce AUTOUR DU LAUCHENKOPF, avec de superbes vues sur les hautes chaumes. Départ place du marché à Munster en covoiturage 2 h 30 de marche, 7 km, 280 m de dénivelé, difficulté 1/5 (accessible à tous). Guide Sylviane WERNERT. 2 h 30 de marche, 7 km, 280 m de dénivelé, difficulté 1/5 (accessible à tous). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une marche douce AUTOUR DU LAUCHENKOPF, avec de superbes vues sur les hautes chaumes. Départ place du marché à Munster en covoiturage 2 h 30 de marche, 7 km, 280 m de dénivelé, difficulté 1/5 (accessible à tous). Guide Sylviane WERNERT. Munster

