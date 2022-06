Club Vosgien : Autour de Sondernach

Club Vosgien : Autour de Sondernach, 12 juillet 2022, . Club Vosgien : Autour de Sondernach

2022-07-12 14:30:00 – 2022-07-12 18:30:00 EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée AUTOUR DE SONDERNACH. Une randonnée variée et boisée avec de beaux paysages. Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 heures de marche, 11 km, 285 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Guide Sylviane WERNERT.

