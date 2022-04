Club Vosgien : autour de Hilsen Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-07-17 07:30:00 – 2022-07-17 18:00:00

Munster Haut-Rhin 0 EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une grande journée pour des randonneurs confirmés AUTOUR DE HILSEN, par le col d’Oberlauchen, Linthal et les cols du Boenlesgrab et du Hilsenfirst. Départ à 7 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 8 h de marche, 25 km, 1100 m de dénivelé, difficulté 4/5 (difficile). Guide Jean-Luc PFINGSTAG. 8 h de marche, 25 km, 1100 m de dénivelé, difficulté 4/5 (difficile). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une grande journée pour des randonneurs confirmés AUTOUR DE HILSEN, par le col d’Oberlauchen, Linthal et les cols du Boenlesgrab et du Hilsenfirst. Départ à 7 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 8 h de marche, 25 km, 1100 m de dénivelé, difficulté 4/5 (difficile). Guide Jean-Luc PFINGSTAG. Munster

