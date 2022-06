Club Vosgien : 5 jours dans les Alpes à Silvretta

Du 8 au 12 août 2022 si vous vous sentez une âme d'alpiniste, nous vous proposons une randonnée DANS LES ALPES à SILVRETTA en Autriche. Magnifique vallée et beaucoup de petits lacs, montée au Pizbuin à 3312 m. Cinq jours de randonnées en demi-pension avec nuits en refuge. Départ à 6 heures place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 45 km et 3700 m de dénivelés cumulés sur les 5 jours, donc une randonnée sportive (difficulté 5/5 !). Inscription obligatoire avant le 31 mai auprès de Jean-Luc PFINGSTAG.

