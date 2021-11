Club Uduski Ederra : atelier créatif origami Ciboure, 9 décembre 2021, Ciboure.

Club Uduski Ederra : atelier créatif origami Place du Fronton Fronton Ciboure

2021-12-09 14:00:00 – 2021-12-09 Place du Fronton Fronton

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure

Le Club Iduski Ederra se délocalise sous le chapiteau de la place du fronton ! Venez fabriquer de petits objets de décoration à partir de papier et de pliages, et profitez d’un moment de convivialité et de partage ! Un goûter sera offert aux participants à l’issue de l’atelier.

Sous le chapiteau – En français et en basque – + d’informations et inscriptions auprès du CCAS.

+33 5 59 47 85 89

