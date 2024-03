Club Tropicalia : Urban Tropical sounds Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil au Punk Paradise Punk Paradise Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 23h00 à 05h00

.Public adultes. payant

PAF : 8 euros + frais loc. prévente

10 euros sur place

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Brazil à Paris samedi 2 mars de 23h à l’aube au Punk Paradise !

CLUB TROPICALIA revient au PUNK PARADISE !! Voyage prévu le samedi 2 mars vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube. Dancehall, urbanlatino, afrovibe, bailefunk, shatta et latinbeats seront à l’honneur !

Line up :

DJ CUCURUCHO (Latino/Afro/Caribbean/Brazil)

GHOST NEBULA (Afro & Tropical beats)

BRUNO PUPPIS DJ (Reggaeton/Dancehall/Baile Funk/Afro)

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011

Contact : https://www.facebook.com/events/294438006680918/ https://shotgun.live/events/club-tropicalia-2-3-latin-afro-caribbean-brazil-party

Toni Polo