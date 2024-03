Club Tropicalia : Urban Tropical sounds Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil au Punk Paradise Punk Paradise Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 23h00 à 05h00

.Public adultes. payant

De 8 à 10 euros.

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Brazil au Punk Paradise !

CLUB TROPICALIA revient au PUNK PARADISE ! Voyage prévu le samedi 16 mars vers les sonorités urbaines et caliente des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube. Dancehall, urbanlatino, afrovibe, bailefunk, shatta et latinbeats seront à l’honneur !

Line up :

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

DJ GORILAN (Reggaeton/Afrobeats/Tropical)

DJ MIXITY by GROOVALIZACION DJs (Caribbean/Afro/Latino/Brazil)

LILI MEDD (Latino/Afro/Tropical)

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011

Contact : https://www.facebook.com/events/256576397500656/ https://shotgun.live/events/club-tropicalia-23-3-latin-afro-caribbean-brazil-party

