La résidence mensuelle bass culture de Goldie B au Makeda Tous les premiers samedis du mois, GOLDIE B, la productrice, DJ & co-fondatrice Omakase Recordings, s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda ! Pour la deuxième édition de ce rendez-vous qui s’annonce d’ores et déjà incontournable, elle invite le DJ et producteur montpelliérain Gispyan derriere les decks pour venir distiller ses plus belles pépites dancehall, ukg et raggaeton. Au programme : un spectre large de sonorités électroniques, beaucoup d’ami.e.s, de sub et d’habits de lumière! ____________ LINE UP : 22H-00H : GOLDIE B 00H – 02H : GIPSYAN 02h – 03H30 : B2B ___________ Gipsyan Gipsyan est un Producteur/ DJ Montpelliérain ayant intégré l’équipe de Pinata radio depuis 3ans. Ses productions ont été aperçu sur les compilations de [Re]sources, Plaisance Records et prochainement avec le crew Monstart, entre Dancehall, Reggeaton et Bass music. Ses DJ set s’articulent autours du Dancehall, Ragga, Dembow, Amapiano, Jersey/Baltimore Club et autres Techno déconstruite : LA Club music au sens large. _____________ GOLDIE B Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz et/ou électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017. Elle y entame une carrière solo dans la sphère nu-soul électro sous le pseudonyme de MBKONG et multiplie les apparitions derrière les platines sous l’alias GOLDIE B. Son répertoire est global, percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. Membre du collectif féminin Wicked Girls depuis l’été 2019, elle est également cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, du jeune label marseillais Omakase sur lequel est paru son premier EP (sous MBKONG en mars 2019). En 2021 leur compilation Omakase Colors Vol.1 récolte aussi des retours élogieux de la presse et de la scène européennes. ________________________ Tarifs : 6€ (+1€ adhésion) Horaires : 22h00 – 03:30 ________________________ Le Pass sanitaire obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : _une vaccination complète _ un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus _ un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois.

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-11-06T22:00:00 2021-11-06T03:30:00