Cabaret Aleatoire, le vendredi 18 février à 23:00

Guess who’s back ? Trax et le Cabaret Aléatoire joignent leur force à l’occasion de la réouverture du club et convient pour l’occasion le Camion Bazar et le phénomène belge AliA ! **TICKETS:** [https://bit.ly/ca180222](https://bit.ly/ca180222) [https://ra.co/events/1499169](https://ra.co/events/1499169) **LINE UP**: ?? CAMION BAZAR sc : [https://soundcloud.com/camionbazar](https://soundcloud.com/camionbazar) ra : [https://ra.co/dj/camionbazar](https://ra.co/dj/camionbazar) ig : [https://www.instagram.com/camionbazar](https://www.instagram.com/camionbazar) ?? ALIA sc: [https://soundcloud.com/aliamusicc](https://soundcloud.com/aliamusicc) ra : [https://ra.co/dj/alia](https://ra.co/dj/alia) ig : [https://www.instagram.com/alyahriv](https://www.instagram.com/alyahriv) ?? JACK OLLINS sc : [https://soundcloud.com/jack-ollins](https://soundcloud.com/jack-ollins) ra : [https://ra.co/dj/jackollins](https://ra.co/dj/jackollins) ig : [https://www.instagram.com/jackollins](https://www.instagram.com/jackollins) ?? CAMION BAZAR Le meilleur camion de France ! Du son qui groove, des performances musicales éclectiques uniques, un décor déjanté avec une équipe de freaks déguisés qui font n’importe quoi, le tout autour d’un fourgon DJ booth : vous êtes bien au Camion Bazar ! ?? ALIA La promesse belge Portée par un amour intense pour la musique électronique et toutes ses nuances, AliA est sans aucun doute l’une des deejays les plus prometteuse de Belgique. À seulement 22 ans, ses connaissance sur la musique club et les techniques de mix sont étonnantes. ?? JACK OLLINS Militant respecté Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets. Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter.

A partir de 6€

♫♫♫

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille



