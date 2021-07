Club tout le monde Centre Social Berthe Morisot, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Germain-lès-Arpajon.

Club tout le monde

du lundi 12 juillet au lundi 26 juillet à Centre Social Berthe Morisot

Après avoir découvert et expérimenté quelques protocoles littéraires collaboratifs tels que le cadavre exquis ou le Shiritori, et être parti à la rencontre des écrivains-détectives du Detection Club et des membres facétieux de l’Oulipo, les participants sont invités à fonder leur propre club littéraire. Ensemble, ils devront imaginer une méthode d’écriture la plus collective et farfelue possible pour produire un texte à plusieurs d’après les règles qu’ils auront inventées.

Ateliers pour adultes (18 ans et +).

Un atelier imaginé par Zoé Philibert pour fonder son propre club littéraire et imaginer une méthode d’écriture la plus collective et farfelue possible.

Centre Social Berthe Morisot 25 résidence Jules Vallès 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T11:30:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T11:30:00