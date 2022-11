Club Taurin Fontvieillois – Courses au plan Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: 13990

Mas Cadenet – manade Chauvet Route de l'Aqueduc Fontvieille 13990

2022-11-19 11:00:00 – 2022-11-19 16:30:00

13990 EUR 4 4 Pour la première fois le club taurin Fontvieillois vous donne rendez-vous a partir du 19 novembre au mas de Cadenet, à la mande Chauvet pour un concours de courses au plan.



Programme 2022 au Mas :



Samedi 19 Novembre par Manade l’Amista

le matin 11h – 4 taureaux – l’après-midi 14h30 – 8 taureaux



Samedi 26 Novembre par Manade La Galère

le matin 11h – 4 taureaux – l’après-midi 14h30 – 8 taureaux



Samedi 3 Décembre par Manade Gillet

le matin 11h – 4 taureaux – l’après-midi 14h30 – 8 taureaux



Samedi 10 Décembre – 1ère FINALE

la matin 10h30 5 Taû Manade Chauvet – l’après-midi 14h30 – 10 taureaux et 2 manades finalistes



Les courses au plan seront animées par Marc Meynois – les apéros sont animés par les DJ Joris Pierre Louys et Maxime Monteil



Buvette et restauration rapide sur place (viande et saucisses par la Manade Chauvet) 1er Concours de Courses de plan au Mas Cadenet – Manade Chauvet ctfonvieillois@free.fr +33 4 90 54 67 49 Route de l’Aqueduc Mas Cadenet – manade Chauvet Fontvieille

