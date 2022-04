CLUB SPORTIF À QUAI VERT Frossay Frossay Catégories d’évènement: Frossay

Frossay Loire-Atlantique Atelier encadré par un animateur nature, pour les 5 à 12 ans.

Thème de l’atelier nature :

Reprise en main du jardin

Plantations, semis

Bricolage : cabane, bacs de plantation…

Balade

Observation de la faune, de la flore et des minéraux Si mauvaises conditions météorologiques, les ateliers sont maintenus à l’abri.

