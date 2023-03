[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’usine et de l’atelier de la société Club Spirit Club Spirit Neufchâteau Catégories d’Évènement: Neufchâteau

[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’usine et de l’atelier de la société Club Spirit Club Spirit, 31 mars 2023, Neufchâteau. [Rendez-vous d’Exception] Visite de l’usine et de l’atelier de la société Club Spirit 31 mars et 1 avril Club Spirit Rendez-vous D’Exception au sein de l’atelier et de l’usine de la société Club Spirit Fabricant français haut de gamme, labellisé IGP Sièges de Liffol, de chaises tous style, fauteuils et canapés club.

Des modèles anciens sélectionnés et réédités pour leurs lignes et leurs proportions ainsi que la rénovation d’anciens clubs.

De la carcasse au produit fini. Vous découvrirez à travers cette visite cette entreprise qui fabrique des carcasses depuis 1969.

L’atelier de produits finis a ouvert en 2014. Tous leurs meubles sont conçus à partir de matériaux nobles et naturels. Pour la fabrication de ses fauteuils, leur spécialité, elle utilise une méthode respectueuse de la tradition. Date du Rendez-vous D’Execption : Vendredi 31 mars de 14h à 15h

Programme de visite : Visite de la manufacture Conditions de réservation : Auprès de l'Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges au 03 29 94 10 95 ou par mail à contact@tourisme-ouest-vosges.fr Club Spirit Route de Frebécourt 88300 Neufchâteau

