2022-03-21 – 2022-03-27 Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon Allier HORS LES MURS !

Spectacle déambulatoire

La Jeune Troupe des îlets #3

Le théâtre des îlets vous invite à une balada-spectacle à travers les mystères de Montluçon, véritable enquête réelle et fictive à la fois. billetterie@cdntdi.com +33 4 70 03 86 18 Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

