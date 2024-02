Club Schumacher x FLIRT : Fast Dating Petit Bain Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 23h59 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Ton crush ne te répond plus, tu te languis de ton ex, tous·tes tes potes sont en couple et ton dernier match t’a posé un lapin ? Adieu les plans foireux de la St Valentin Flirt x Club Schumacher c’est le coup d’un soir qu’on aimerait voir durer toute une vie, et qui te fera oublier tes plus mauvais rencards.

BPMs coquins, beats à te faire frissonner de plaisir, et mélodies aguicheuses, laisse-toi embarquer dans un speed dating des plus irrésistibles sur le dancefloor du Petit Bain !!

Pssst! Envoie FASTDATING au 131212 et découvre ton âme soeur la plus véloce

Pour un flirt avec le FLIRT Soundsystem au complet, retrouvez :

EIYIE

https://www.instagram.com/e_i_y_i_e/

https://soundcloud.com/eiyie1

KINDOF

https://soundcloud.com/kindofxx

https://www.instagram.com/kindof.yes/

000000016

https://soundcloud.com/000000016

https://www.instagram.com/000000016__/

Pour un max de sensations, retrouvez les 3 pilotes du Club Schumacher :

Apocalypse Nao

https://soundcloud.com/apocalypsenao

https://www.instagram.com/apocalypse__nao/

Dj Koolbig

Laetitia Castagne

https://soundcloud.com/laetitia-castagne

https://www.instagram.com/laetitia_castagne/

LA CANTINE – Bar/restaurant

La Cantine de Petit Bain offre une cuisine simple, et conviviale, idéale avant, pendant et après un concert. Mais tu peux aussi juste venir boire des coups.Petit Bain est un lieu festif et accueillant. Il défend des valeurs d’égalité, de partage, de respect et de bienveillance. Toute l’équipe défend ces valeurs et nous invitons vivement que les publics, artistes et collaborateurs·rices du lieu en fassent de même. L’organisation ne tolère aucun comportement agressif, violent ou discriminant, pouvant entraîner le refus d’entrée ou l’expulsion.

*On compte sur toi pour prendre soin des autres et de toi, si tu vois le moindre comportement suspect, signale-le aux agent·es de sécurité rapidement

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m)

Contact : https://fb.me/e/4XmP7X4NE https://shotgun.live/fr/events/flirt-x-club-schumacher

Clara Zoretic