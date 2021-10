Paris Badaboum île de France, Paris Club — Roman Flügel (+) Damiano Von Erckert (+) Leleon Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

S’il y a bien une chose qu’il faut voir dans sa vie, c’est un DJset de Roman Flügel. D’une part parce qu’ils sont excellents mais aussi parce qu’on a pas tous les jours l’occasion de réfléchir à sa vi S’il y a bien une chose qu’il faut voir dans sa vie, c’est un DJset de Roman Flügel. D’une part parce qu’ils sont excellents mais aussi parce qu’on a pas tous les jours l’occasion de réfléchir à sa vie comme ça. Du coup, vous couplez ça avec Damiano, petit prince de la House et vous sortirez du Bada avec la sensation du devoir accompli Samedi 30 octobre : 23h30 – 07h00 Roman Flügel (+) Damiano Von Erckel (+) Leleon. PASS SANITAIRE : Le Pass sanitaire obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : une vaccination complète un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. Le pass prendra la forme d’un QR code contrôlé par l’application TousAntiCovidVerif disponible pour les outils smartphone et bornes dédiées. Le contrôle devra inclure la vérification d’une pièce d’identité du porteur du QR code négatif pour éviter la fraude. Pour plus d’infos, rendez-vous sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. Événements -> Soirée / Bal Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (249m) 1, 5, 8 : Bastille (481m)

Contact :Badaboum 0148065070 https://www.facebook.com/events/376433234187697 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

2021-10-30T23:30:00+02:00_2021-10-31T07:00:00+01:00

