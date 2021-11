Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Club Randonnée : Lure , Roye, le Sémé Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Club Randonnée : Lure , Roye, le Sémé Luxeuil-les-Bains, 28 novembre 2021, Luxeuil-les-Bains. Club Randonnée : Lure , Roye, le Sémé Luxeuil-les-Bains

2021-11-28 12:30:00 – 2021-11-28

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 12h30, facile. Les sorties occasionnelles pour les personnes extérieures au club sont possibles, moyennant

une participation de 2€. Ces sorties sont limitées à trois maximum par an (septembre à septembre). Prévoir en-cas. Réservation obligatoire 12h30, facile. Les sorties occasionnelles pour les personnes extérieures au club sont possibles, moyennant

une participation de 2€. Ces sorties sont limitées à trois maximum par an (septembre à septembre). Prévoir en-cas. Réservation obligatoire Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Luxeuil-les-Bains