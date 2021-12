CLUB R-26 Villaines-la-Juhel, 28 avril 2022, Villaines-la-Juhel.

CLUB R-26 Salle polyvalente Place georges morin Villaines-la-Juhel

2022-04-28 20:30:00 – 2022-04-28 22:00:00 Salle polyvalente Place georges morin

Villaines-la-Juhel Mayenne

EUR Le Club R-26 est une épopée documentaire en récit, films et chansons.

Le Club R-26 raconte l’histoire d’un couple amoureux de jazz, de mode et de chansons, Madeleine et Robert Perrier, créateurs en 1930 à Montmartre d’un salon artistique, le R-26.

Témoignages, chansons inédites, archives vidéos privées dévoilent l’histoire d’un lieu, de femmes et d’hommes, agitateurs des brûlantes années folles à Paris, entre peintres cubistes, jazz manouche et cabarets nudistes.

Sur scène Norman Barreau-Gély incarne les personnages, artistes célèbres ou inconnus magnifiques. Dans une introspection intime des années folles, on mène l’enquête sur ce jeune couple de trentenaires turbulents, bobos avant l’heure, soyeux le jour, musiciens la nuit, créateurs du R-26, réseau social parisien de 1930 à 2012 où Sonia Delaunay, Le Corbusier, Django Reinhardt, Joséphine Baker avaient leurs habitudes.

Philippe Eveno à la guitare accompagne la chanteuse Claire Tillier. Ils interprètent les chansons inédites écrites par le couple Perrier entre 1935 et 1940, partitions retrouvées pour compositions jazzy à l’élégante désinvolture.

Gaëtan Chataigner projette les films immortalisant entre Montmartre et les côtes bretonnes la vie joyeuse d’une famille moderne. Le spectateur – voyeur regarde l’Histoire par le trou de la serrure du R-26 et découvre ces instants intimes captés sur pellicule entre 1926 et 1935.

Spectacle dans le cadre de la programmation culturelle du Mont des Avaloirs

