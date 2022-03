Club Nowadays : La Fine Équipe, Goldie B, Seb&Ju Makeda, 15 avril 2022, Marseille.

Club Nowadays : La Fine Équipe, Goldie B, Seb&Ju

Makeda, le vendredi 15 avril à 22:00

Club Nowadays : La Fine Equipe (dj set), Goldie B (dj set) et Seb & Ju (dj set) • Makeda, Marseille ? Les soirées Club Nowadays continuent leur tour de France pour vous faire danser en 2022 ! Tout le monde le sait, quand NOWADAYS RECORDS prend les commandes, c’est avant tout pour vous retrouver, vous voir danser et vous faire kiffer ! ⚡️ Et les marseillais de La Fine Equipe ont hâte de revenir dans leur ville d’origine, accompagnés de Goldie B et Seb&Ju ! LINE-UP : La Fine Équipe Projets parallèles, activités dans l’ombre ou en lumière, en solo ou en binôme, mais un seul état d’esprit quand il s’agit de concentrer les énergies dans la même direction. C’est sur cette base artistique solide que fonctionnent Oogo, Chomsky, Blanka et Mr Gib depuis 2006. La Fine Equipe mène depuis des années un mouvement qui a donné naissance à toute une scène, dès le premier opus de « La Boulangerie » et jusqu’à la sortie de « Cycles », leur dernier EP en date, ou encore la création du label Nowadays Records. Ils continueront de nous faire voyager entre les genres, mais cette fois en Dj Set hip-hop, house et disco. [https://www.instagram.com/lafineequipe_lfe](https://www.instagram.com/lafineequipe_lfe) [https://www.facebook.com/lafineequipebeats](https://www.facebook.com/lafineequipebeats) [https://soundcloud.com/lafineequipe](https://soundcloud.com/lafineequipe) [https://spoti.fi/3vDNx8U](https://spoti.fi/3vDNx8U) Goldie B Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz et/ou électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017. Elle y entame une carrière solo dans la sphère nu-soul électro sous le pseudonyme de MBKONG et multiplie les apparitions derrière les platines sous l’alias GOLDIE B. Son répertoire est global, percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. Membre du collectif féminin Wicked Girls depuis l’été 2019, elle est également cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, du jeune label marseillais Omakase sur lequel est paru son premier EP (sous MBKONG en mars 2019). En 2021 leur compilation Omakase Colors Vol.1 récolte aussi des retours élogieux de la presse et de la scène européennes. [https://soundcloud.com/mbkong](https://soundcloud.com/mbkong) Seb&Ju Seb & Ju sont à l’écoute de vos désirs les plus secrets, en quête de la recette pour vous faire groover ! Selon le lieu, le public, l’ambiance, l’heure, l’humeur générale, la folie ressentie, l’amour qui plâne dans l’air, l’alcool qui inonde le plancher… Le groove au service des dancefloors ! Follow NOWADAYS RECORDS : instagram.com/nowadaysrecords facebook.com/nowadaysrecords soundcloud.com/nowadays-records youtube.com/channel/UCYExKRroESDp0QpqTM95KyA nowadaysrecords.com INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 10€ en prévente : [https://link.dice.fm/Y9383ab89e81](https://link.dice.fm/Y9383ab89e81) / 15€ sur place + 1€ d’adhésion annuelle obligatoire CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

10€ en prévente / 15€ sur place / 1€ d’adhésion annuelle obligatoire

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T22:00:00 2022-04-15T02:30:00