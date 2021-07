Club Nowadays au Kilomètre25 : Fakear, La Fine Équipe, Grand Soleil (live), Ténéré kilomètre25, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris.

Club Nowadays au Kilomètre25 : Fakear, La Fine Équipe, Grand Soleil (live), Ténéré

kilomètre25, le vendredi 23 juillet à 22:00

CLUB NOWADAYS AU KILOMÈTRE25 AVEC FAKEAR, LA FINE EQUIPE, GRAND SOLEIL & TÉNÉRÉ : Après tout ce temps, NOWADAYS RECORDS est de retour et a hâte de vous retrouver avec en tête une volonté constante de rassembler et de partager leur passion ! Et c’est au Kilomètre25 que continuent les Club Nowadays de cet été, pour célébrer ensemble le retour des soirées avec au programme 3 DJ sets (Fakear, La Fine Equipe, Ténéré) et 1 live (Grand Soleil). Billets : [https://bit.ly/3hdRUTs](https://bit.ly/3hdRUTs) Informations Covid-19. PASS SANITAIRE Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée avec une pièce d’identité. Détails du pass sanitaire : [http://www.kilometre25.fr/pass-sanitaire](http://www.kilometre25.fr/pass-sanitaire) Le Kilomètre25 met en place des dispositifs afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Tous les événements seront aménagés pour respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Si vous vous sentez mal ou ressentez les symptômes du COVID-19, ne prenez aucun risque et restez chez vous. Merci de mettre votre masque à votre arrivée et de le conserver dans les files d’attentes.

https://bit.ly/3hdRUTs

Club Nowadays au Kilomètre25

kilomètre25 12/A Rue Ella Fitzgerald, 93500 Paris, France Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T22:00:00 2021-07-23T23:50:00