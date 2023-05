Club Nowadays au Barboteur 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000, 3 juin 2023, Bobigny.

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Nowadays Records accoste de nouveau au Barboteur pour une nouvelle Club Nowadays !

DJ SETS – LINE UP

Clément Bazin

OOGO (La Fine Equipe)

De Phase

Aude M.

Clément Bazin

La vie musicale de Clément Bazin est double. Après plusieurs EP et un album Everything Matters, Il explore les possibles de sa production, qui trouve naturellement sa place dans le réseau de beatmakers qu’il rencontre via Nowadays Records. Parallèlement, il est au cœur de l’univers du steel drum en région parisienne, entre les concours et défilés de steel bands en France, à Londres et dans les Caraïbes. Il participa également à la tournée en tant qu’instrumentiste pour Woodkid. Il prépare aujourd’hui la sortie de son nouvel album, avec un premier single “Moonlove”. More to come.

OOGO (La Fine Équipe)

Membre de La Fine Equipe et co-fondateur du label Nowadays Records, OOGO mène depuis des années un mouvement qui a donné naissance à toute une scène, dès le premier opus de « La Boulangerie » et jusqu’à la sortie de « Cycles » et » re-Cycles », derniers EP en date de La Fine Equipe. Il continuera de nous faire voyager entre les genres avec son dj set.

De Phase

D’abord une rencontre entre deux inconnus, puis après quelques notes de musique échangées, comme une impression de connaître l’autre depuis cent vies. Presque 10 ans plus tard Killian « K2 » Rebreyend et Pablo Basstos vous emmènent dans cette aventure qu’est De Phase. Neo Soul, Hip-hop, House, Jazz… Si ces mots vous parlent alors vous ne serez pas indifférents à la musique que ce duo produit.

Aude M.

Aude M. trouve son inspiration dans les mélanges de styles et de genres. Elle gère aujourd’hui le prestigieux label de musique électronique Nowadays Records (La Fine Equipe, Fakear, Grand Soleil, Ténéré, Jeff The Fool…). Cette acharnée de musique et de soirées est également à l’origine des Club Nowadays et du développement du collectif Musique de Fête. Nourris de toutes ces influences, Aude M. se plaît à créer dans ses sets des ambiances ensoleillées entre house funky, disco et électro.

8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 8 Rue Raymond Queneau 93000 Bobigny

Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://urlz.fr/lCpf https://urlz.fr/lCpf

Club Nowadays au Barboteur