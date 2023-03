Nettoyage de plage Club Nautique de Lancieux Lancieux Lancieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Lancieux . À l’occasion de la journée mondiale de l’océan, participez au nettoyage des déchets de la plage. Sensibilisation aux effets des déchets sur la faune marine. Gratuit. Inscription sur www.cote-emeraude.fr

Renseignements : 02 96 86 31 50 Point de rendez-vous : Club Nautique de Lancieux +33 2 96 86 31 50 Club Nautique de Lancieux 17 Rue de la Plage Lancieux

