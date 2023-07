Initiation et sortie en mer sur Opticassou à voile latine Club Nautique Canet Perpignan Canet-en-Roussillon Catégories d’Évènement: Canet-en-Roussillon

Pyrénées-Orientales Initiation et sortie en mer sur Opticassou à voile latine Club Nautique Canet Perpignan Canet-en-Roussillon, 16 septembre 2023, Canet-en-Roussillon. Initiation et sortie en mer sur Opticassou à voile latine Samedi 16 septembre, 09h30 Club Nautique Canet Perpignan Gratuit. Sur inscription. L’association des Vieux Gréements dispose d’un ponton abritant 60 bateaux historiques et patrimoniaux. Son objectif est non seulement d’entretenir ces voiliers en bois, mais aussi de les faire naviguer afin de perpétuer notre patrimoine maritime commun.

Dans ce cadre, la transmission des savoir-faire aux jeunes générations, notamment des manœuvres à la voile latine, spécifiques au pays catalan, répond à une volonté de préserver notre héritage naviguant. Une initiation exceptionnelle sera offerte aux enfants, encadrée par des moniteurs de voile diplômés d’État du CNCP. Club Nautique Canet Perpignan 6 avenue capitaine Delestrain, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 22 48 78 »}] Le club nautique de Canet-Plage a été créé le 20 janvier 1948. Au début, son siège social était à Perpignan et le club s’est développé grâce à Canet-Plage, qui était une station balnéaire de Perpignan, ainsi qu’à la ligne de tramway de Perpignan qui desservait Canet-Plage. Au départ, l’objectif de l’association n’était pas seulement la voile, mais aussi la promotion du tourisme sur la côte Vermeille, ainsi que la gestion d’un emplacement pour les bateaux de plaisance fourni par l’administration des domaines, qui est devenu plus tard le port de Canet-en-Roussillon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

