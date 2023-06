Stages collectifs Club nautique Arès, 1 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Le club nautique propose des stages de 5 jours pour apprendre la voile et se familiariser avec le milieu marin.

Cours particuliers et location de paddle, catamaran et petit habitable.

Dès 4 ans..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-31 . .

Club nautique

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The sailing club offers 5-day courses to learn to sail and familiarize yourself with the marine environment.

Private lessons and rental of paddle, catamaran and small cruiser.

Ages 4 and up.

El club náutico ofrece cursos de 5 días para aprender a navegar y familiarizarse con el medio marino.

Clases particulares y alquiler de paddle, catamarán y pequeño crucero.

A partir de 4 años.

Der Yachtclub bietet fünftägige Kurse an, um das Segeln zu erlernen und sich mit der Meeresumwelt vertraut zu machen.

Privatunterricht und Verleih von Paddle, Katamaran und kleinem Wohnboot.

Ab 4 Jahren.

