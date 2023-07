Séjour éducatif Nature & Montagne CLUB NAUTIQUE ALPIN Embrun, 24 août 2023, Embrun.

Séjour éducatif Nature & Montagne 24 – 29 août CLUB NAUTIQUE ALPIN 700€ (possibilité d’aide par l’État pour les publics éligibles)

Séjour éducatif et sportif élaboré dans un contexte « montagne-nature » organisé pendant la période des vacances scolaires estivales. Ouvert aux jeunes de 13 à 17 ans, il vise un renforcement des compétences civiles et sociales en référence au socle des apprentissages scolaires tout en s’appuyant sur des supports d’activités (sport / culture / citoyenneté) qui valorisent l’engagement des participants dans des expériences positives partagées. Le gîte du Club Nautique Alpin est situé au cœur du plan d’eau d’Embrun, dans une atmosphère calme et décontractée, parfaite pour se détendre avec un accès direct au lac de Serre Ponçon, pour les sports nautiques et proche de la Durance pour les activités d’eaux vives.

Les activités supports : Activités de pleine nature et d’eaux vives / éducation à l’environnement / Aide aux devoirs

CLUB NAUTIQUE ALPIN Chemin de Chadenas 05200 Embrun Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur rugby13@groupe-sos.org

