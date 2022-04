Club Nature pour les vacances de Printemps Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Club Nature pour les vacances de Printemps Retournac, 19 avril 2022, Retournac. Club Nature pour les vacances de Printemps Retournac

2022-04-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-22 16:30:00 16:30:00

Retournac Haute-Loire Retournac Faites découvrir à vos enfants l’Éveil de la Nature au travers de mini-stages de plein air proposés par le Club Nature Pic & Pêche ! bionheur.en.herbe@gmail.com +33 6 49 32 51 74 Retournac

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse Ville Retournac lieuville Retournac Departement Haute-Loire

Retournac Retournac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/retournac/

Club Nature pour les vacances de Printemps Retournac 2022-04-19 was last modified: by Club Nature pour les vacances de Printemps Retournac Retournac 19 avril 2022 Haute-Loire Retournac

Retournac Haute-Loire