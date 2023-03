Club nature : Le réveil de la nature Maison de l’éducation à l’environnement Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Club nature : Le réveil de la nature Maison de l'éducation à l'environnement, 12 avril 2023, Cherbourg-en-Cotentin

2023-04-12 14:00:00 – 2023-04-12 17:00:00

Maison de l’éducation à l’environnement 356 rue des ALgues

Cherbourg-en-Cotentin

Manche Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

C’est le printemps, le climat se réchauffe et la nature se réveille.

Lors de cet atelier nous partirons sur les traces des animaux et plantes de Collignon, au travers d’une balade nature qui nous emmènera à la découverte de la mare en passant par la mer.

Prévoir une paire de bottes ainsi qu’un goûter.

Réservation obligatoire. Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

C’est le printemps, le climat se réchauffe et la nature se réveille.

Lors de cet atelier nous partirons sur les traces des animaux et plantes de Collignon, au travers d’une balade nature qui nous emmènera à la découverte de la mare en passant par la mer.

Prévoir une paire de bottes ainsi qu’un goûter.

Réservation obligatoire.

