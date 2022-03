Club nature : Flore et herbier de la tourbière. Balade découverte – 2 à 5 km La Lande-de-Goult La Lande-de-Goult Catégories d’évènement: La Lande-de-Goult

Orne

Club nature : Flore et herbier de la tourbière. Balade découverte – 2 à 5 km La Lande-de-Goult, 5 août 2022, La Lande-de-Goult. Club nature : Flore et herbier de la tourbière. Balade découverte – 2 à 5 km La Lande-de-Goult

2022-08-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-05 16:00:00 16:00:00

La Lande-de-Goult Orne La Lande-de-Goult Quelle jolie plante ! Mais quel est son nom ? Son histoire ? Est-elle protégée ?

Devenez un véritable botaniste et partez à la recherche et à la découverte des plantes de la tourbière des Petits Riaux, à travers l’art de l’herbier. Quelle jolie plante ! Mais quel est son nom ? Son histoire ? Est-elle protégée ?

Devenez un véritable botaniste et partez à la recherche et à la découverte des plantes de la tourbière des Petits Riaux, à travers l’art de l’herbier. +33 2 33 81 13 33 Quelle jolie plante ! Mais quel est son nom ? Son histoire ? Est-elle protégée ?

Devenez un véritable botaniste et partez à la recherche et à la découverte des plantes de la tourbière des Petits Riaux, à travers l’art de l’herbier. La Lande-de-Goult

dernière mise à jour : 2022-03-07 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE

Détails Catégories d’évènement: La Lande-de-Goult, Orne Autres Lieu La Lande-de-Goult Adresse Ville La Lande-de-Goult lieuville La Lande-de-Goult Departement Orne

La Lande-de-Goult La Lande-de-Goult Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-lande-de-goult/

Club nature : Flore et herbier de la tourbière. Balade découverte – 2 à 5 km La Lande-de-Goult 2022-08-05 was last modified: by Club nature : Flore et herbier de la tourbière. Balade découverte – 2 à 5 km La Lande-de-Goult La Lande-de-Goult 5 août 2022 La Lande-de-Goult Orne

La Lande-de-Goult Orne