Club nature été

Club nature été, 11 juillet 2022, . Club nature été

2022-07-11 08:30:00 – 2022-07-15 18:30:00 EUR 150 150 Une semaine avec mini-camp ! Au programme : exploration forestière, observation de la faune et de la flore, grands jeux, découverte gallo-romaine, visite des jardins, apprendre à faire un feu, cuisine trappeur, nuit à la belle étoile, etc. !

De 12 à 16 ans. Une semaine avec mini-camp ! Au programme : exploration forestière, observation de la faune et de la flore, grands jeux, découverte gallo-romaine, visite des jardins, apprendre à faire un feu, cuisine trappeur, nuit à la belle étoile, etc. !

De 12 à 16 ans. Une semaine avec mini-camp ! Au programme : exploration forestière, observation de la faune et de la flore, grands jeux, découverte gallo-romaine, visite des jardins, apprendre à faire un feu, cuisine trappeur, nuit à la belle étoile, etc. !

De 12 à 16 ans. BIE dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville