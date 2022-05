Club nature : Entomologiste en herbe aux Gorges de Villiers

Club nature : Entomologiste en herbe aux Gorges de Villiers, 18 juillet 2022, . Club nature : Entomologiste en herbe aux Gorges de Villiers

2022-07-18 – 2022-07-18 Le monde des insectes vous fascine ! Partez à la découverte des papillons, libellules et autres petites bêtes aux Gorges de Villiers. Muni d’un filet à papillons, vous deviendrez de véritables explorateurs pour découvrir les secrets de la nature. Le monde des insectes vous fascine ! Partez à la découverte des papillons, libellules et autres petites bêtes aux Gorges de Villiers. Muni d’un filet à papillons, vous deviendrez de véritables explorateurs pour découvrir les secrets de la nature. Le monde des insectes vous fascine ! Partez à la découverte des papillons, libellules et autres petites bêtes aux Gorges de Villiers. Muni d’un filet à papillons, vous deviendrez de véritables explorateurs pour découvrir les secrets de la nature. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville