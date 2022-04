Club nature de Lascrozes Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 12 12 EUR Pour cette 3ème édition du Club Nature de l’année scolaire 2021/2022, le CPIE47 propose aux jeunes explorateurs de 6 à 12 ans, de partir à l’aventure ! – 25 avril : Stage aventure. Utiliser les matériaux naturels pour ne faire qu’un avec la nature. – 26 avril : Accueillir la biodiversité. Fabrication de nichoirs et d’hôtels à insectes. – 27 avril : S’initier à la botanique. Composer un herbier et connaître les orchidées sauvages. Un goûter est fourni à tous, chaque après-midi.

Pour cette 3ème édition du Club Nature de l'année scolaire 2021/2022, le CPIE47 propose aux jeunes explorateurs de 6 à 12 ans, de partir à l'aventure ! +33 5 53 36 73 34

Inscription obligatoire.

CPIE47

