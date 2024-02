CLUB NATURE ADULTES ET FAMILLES Gardouch, samedi 17 février 2024.

CLUB NATURE ADULTES ET FAMILLES Gardouch Haute-Garonne

Le 17 février, rendez-vous au café pour apprendre plein de trucs et astuces écologiques et naturels, le temps d’une rencontre avec l’association Nature en Jeux !

Au programme de cet atelier : le baume à tout faire naturel.

Participation gratuite et sans inscription, enfants de 5 à 10 ans .

16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

Date et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17 16:00:00



