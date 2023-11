Rendez-vous Infos seniors : Aide aux aidants Club Morizot Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Rendez-vous Infos seniors : Aide aux aidants Club Morizot Arles, 28 novembre 2023, Arles. Rendez-vous Infos seniors : Aide aux aidants Mardi 28 novembre, 10h00 Club Morizot Entrée libre Tous les derniers mardis du mois, à 10h, le Pôle Infos seniors vous donne rendez-vous pour aborder un grand thème lié à l’avancée en âge.

Mardi 28 novembre, sera abordé l’aide aux aidants en présence de l’association A3.

Si vous accompagnez un proche malade ou en perte d'autonomie, venez nous rencontrez pour découvrir les services et projets visant à prendre soin de vous. Club Morizot Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 93 94 https://www.ville-arles.fr/social/personnes-agees/animations/seniors.php

2023-11-28T10:00:00+01:00 – 2023-11-28T11:30:00+01:00

