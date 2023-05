Les rendez-vous infos seniors Club Morizot Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Les rendez-vous infos seniors Club Morizot, 30 mai 2023, Arles. Les rendez-vous infos seniors Mardi 30 mai, 10h00 Club Morizot entrée libre La rencontre du mois de mai sera consacrée à la présentation de deux dispositifs :

– l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), auparavant appelée le minimum vieillesse

– la CSS (complémentaire santé solidaire) qui permet d’adhérer à une mutuelle à moindre coût Club Morizot Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 93 94 https://www.ville-arles.fr/social/personnes-agees/animations/seniors.php [{« type »: « phone », « value »: « 0490494784 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

