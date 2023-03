Les rendez-vous Infos seniors Club Morizot Arles Catégories d’Évènement: Arles

Les rendez-vous Infos seniors Club Morizot, 28 mars 2023, Arles. Les rendez-vous Infos seniors Mardi 28 mars, 10h00 Club Morizot entrée libre et gratuite Tous les derniers mardis du mois, à 10h au Club Morizot, le Pôle Infos seniors vous informe sur un grand thème lié à l’avancée en âge.

Le mardi 28 mars, venez vous renseigner sur l’adaptation du logement face à la perte d’autonomie. Club Morizot Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 93 94 https://www.ville-arles.fr/social/personnes-agees/animations/seniors.php [{« type »: « phone », « value »: « 0490494783 0490188267 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T12:00:00+02:00

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T12:00:00+02:00 viellissement logement adaptation aménagement travaux seniors retraités

