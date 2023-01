Rendez-vous infos seniors Club Morizot Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Rendez-vous infos seniors Club Morizot, 31 janvier 2023, Arles. Rendez-vous infos seniors Mardi 31 janvier, 10h00 Club Morizot

Entre libre sur inscription

Information collective sur la mise en place des aides à domicile pour les seniors Club Morizot Boulevard des Lices, 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 93 94 https://www.ville-arles.fr/social/personnes-agees/animations/seniors.php Le Pôle Infos seniors du CCAS d’Arles propose, tous les derniers mardis du mois, une séance d’information collective pour se renseigner sur un sujet en lien avec l’avancée en âge.

Pour ce premier rendez-vous, vous pourrez obtenir de l’information sur la mise en place des aides à domicile.

Ces rendez-vous auront lieu tous les derniers mardis du mois, à 10h au club Morizot. Chaque séance sera consacrée à une thématique particulière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T10:00:00+01:00

2023-01-31T12:00:00+01:00

