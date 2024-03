CLUB MISANDRE AVEC PETITE MORT, YELSHA, LUZ DEL FUEGO & LEXI La Marbrerie Montreuil, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 22h00 à 04h30

.Tout public. payant Early bird : 11 EUR

Solidaire : 9 EUR

Late : 16 EUR

Regular : 14 EUR

CLUB – ÉLECTRO

Pour la deuxième fois les portes du CLUB MISANDRE sont ouvertes

Vous êtes écoeuré.e.s par l’audace infinie de ces HSBC* qui se pensent experts de sujets qu’ils ne connaissent pas ?

Marre de ces HSBC* qui prennent tout l’espace ?

Ras-le-bol de se faire insulter de féminazi quand vous demandez seulement d’être traité.e avec respect ?

Vous en avez par-dessus la casquette de vous faire draguer lourdement ?

La moutarde vous monte au nez lorsqu’on vous parle “d’humanisme” plutôt que de “féminisme” ?

Vous êtes excédé.e.s par les “not all men” ?

Vous adorez casser l’ambiance en soirée ?

ALORS N’ATTENDEZ PLUS. LE CLUB MISANDRE EST FAIT POUR VOUS**

HSBC veut dire homme cis blanc hétéro btw

LINE-UP :

Petite Mort

Passionnée par le phénomène d’orgasmes auditifs Elle utilise la techno mentale et groovy comme base musicale, Fan de sonorités étranges et d’univers psychés, Petite mort vous emmène dans un monde parallèle plutôt sombre, alternant entre une bass line groovy et planante, avec une pincée de mélodies issues tout droit des satellites, des abysses, ou du cœur de la deep jungle … elle te guide vers un trip auditif qui joue sur le sensoriel, pour faire faire des youplaboum à ton cerveau ..

⭐️ Yelsha ⭐️

Béninoise et Normande, Yelsha est l’un des nouveaux talents musicaux en France. Artiste indépendante, elle dispose à son actif d’un Ep « Mélange » ainsi que de singles autoproduits, et aujourd’hui d’un second Ep « Fluide+ » en Licence d’exploitationchez La Souterraine et distribué par Sony Music (via La Souterraine). Loveuse et engagée, elle a plusieurs cordes à son arc, voir même plusieurs arcs, la fluidité -de genre, de style, de goût- en étendard. Également lauréate du dispositif Start & Go 2022 et accompagnée entre 2022 et 2023 par Le Cargö (Smac à Caen) ,Yelsha a été finaliste du tremplin national Rappeuz en Septembre 2023 où elle représentait Paris et Caen. Aussi présente dans le feuilleton « La Nouvelle Scène Rap Caennaise » de France 3 Normandie. Yelsha a été identifiée par Tendance Ouest comme étant la première rappeuse caennaise et par France Bleu comme l’une des voix de la nouvelle génération. Son style musical c’est le Rap-mélangé et elle fait partie des pré-sélections du tremplin national « Les Inouïs du Printemps de Bourges » 2024.Véritable bête de scène , Yelsha est accompagnée de ses deux danseuses , Kida et Ash, et de sa DJ Laukovsky. L’Artiste dessine également toutes ses tenues de scène.

Luz Del Fuego

Attention c’est trop, ça pique, c’est Luz del Fuego aka Lara drop. Fais gaffe aux coups de soleil, la température va monter très haut, très vite… Cette drôle de british refoulée s’inspire de la scène UK pour créer des mix où le mélange des styles est au rendez-vous, car la musique pour elle n’a pas de frontière. C’est un cocktail explosif qui peut aller de la Garage bien sale à la Trance acidulée, de la Ghetto surexcitée à la Jungle dégénérée, tant que le rythme est endiablé il n’y a pas de limite à son digging.

LEXI

La musique électronique happe LEXI à son adolescence. Elle partira alors à la découverte des dancefloors, en club d’abord, puis en warehouse et free party. Elle y découvre non seulement une scène vibrante, mais aussi son univers, son inspiration et sa communauté.Depuis ses débuts dans le DJing et récemment à la production musicale, elle partage son énergie et sa passion avec le public.Son répertoire musical est vaste, allant de la fast techno à la trance et de la hard trance à la rave. LEXI tabasse en pulsations intenses mais transcende en harmonies célestes. Elle milite pour une fête libre, inclusive et safer avec différentes membres féministes de la sphère électronique.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://fb.me/e/1ELXPVdMY https://fb.me/e/1ELXPVdMY https://dice.fm/partner/dice/event/x335e-club-misandre-soeurs-malsaines-30th-mar-la-marbrerie-paris-tickets?dice_id=2421749&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=DICE&dice_feature=mio_marketing&_branch_match_id=1227194256018419749&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1U81MUs2M0k2SDRMNgMABv%2BBdCEAAAA%3D

CLUB MISANDRE AVEC PETITE MORT, YELSHA, LUZ DEL FUEGO & LEXI