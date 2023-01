Club Michel Jailaref Creil, 6 octobre 2021, Creil .

Deux fois par trimestre, on compte sur vous pour transformer les Michel Palaref que nous sommes en Michel Jailaref. Le principe est simple : vous amenez vos disques préférés (CD ou vinyle) on les écoute sur le système son de la Grange à Musique et on en parle ensemble.

Il y a une règle importante : aucun jugement de valeur n’est admis. Vous êtes libre d’amener la musique que vous voulez tant qu’elle vous est chère. Le Club Michel Jailaref c’est un moment convivial de partage et de bienveillance. La définition de la GAM en somme.

Supports acceptés : Vinyles et CD. Vous pouvez aussi ramener des cassettes mais prévenez nous en avance.

Gratuit, sans réservation

reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

