Club « Mangas »

Shojo, Shonen, Seinen… Parmi les mangas présentés en février, cinq par catégories, quels sont tes préférés ? L’heure du combat est venue !! Rdv à la médiathèque pour retrouver les 3 séries qui auront obtenues le plus de suffrages. Une animation proposée dans le cadre du projet « Dans ta bulle ! à la rencontre de la BD » avec le soutien du CNL.

Sur inscription – animation réservée aux élèves de l’établissement

