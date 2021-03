Sainte-Marie-aux-Mines Collège George Reber Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Club « Mangas » Collège George Reber Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Collège George Reber, le mardi 9 mars à 13:00

La France est le second pays consommateur de mangas au monde, juste après le Japon. Des adaptations de grands classiques de la littérature occidentale aux épopées épiques, Anne-Gaëlle et Magaly te propose un voyage dans la littérature et la culture asiatique. Bonne découverte ! Une animation proposée dans le cadre du projet « Dans ta bulle ! à la rencontre de la BD » avec le soutien du CNL.

Sur inscription – animation réservée aux élèves de l’établissement

Mangas et culture japonaise Collège George Reber 1b route du Stade 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

