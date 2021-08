Club Manga Mairie de Colomiers, 20 octobre 2021, Colomiers.

Club Manga

du mercredi 20 octobre au mercredi 22 décembre à Mairie de Colomiers

Quand on vous dit Naruto, L’Attaque des titans ou bien One piece, votre imagination s’éveille ? Il y a un an, un groupe de passionnés d’anime s’est retrouvé avec nos expertes – bibliothécaires, pour élaborer le contenu d’un club manga. Croisons les doigts mais il semblerait que le moment soit enfin venu de lire et vivre culture manga ! COUPS DE COEUR CULTURE MANGA Mercredi 20 octobre à 17h Ramenez vos coups de coeur BD, anime, cosplay, Japon… ANIME Mercredi 22 décembre de 15h à 18h Après-midi spéciale projection non-stop de série d’animation japonaise ! Entrée libre |Tout public | Sur inscription

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

