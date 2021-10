Narrosse Narrosse Landes, Narrosse Club “Les mardis lectures” Narrosse Narrosse Catégories d’évènement: Landes

Narrosse

Club “Les mardis lectures” Narrosse, 26 octobre 2021, Narrosse. Club “Les mardis lectures” 2021-10-26 – 2021-10-26 Bibliothèque 124 rue des écoles

Narrosse Landes Venez présenter votre livre coup de cœur. En octobre, le thème est : la littérature latino-américaine. Venez présenter votre livre coup de cœur. En octobre, le thème est : la littérature latino-américaine. +33 5 58 90 24 54 Venez présenter votre livre coup de cœur. En octobre, le thème est : la littérature latino-américaine. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Narrosse Autres Lieu Narrosse Adresse Bibliothèque 124 rue des écoles Ville Narrosse lieuville 43.69342#-1.00847