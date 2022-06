Club Les Dauphins d’Obernai – Stages de natation, 11 juillet 2022, .

Club Les Dauphins d’Obernai – Stages de natation

2022-07-11 – 2022-07-22

EUR Le Club Les Dauphins d’Obernai vous propose des stages de natation.

Deux niveaux : « J’apprends à Nager » avec découverte du milieu aquatique afin d’y évoluer en toute sécurité, et stage TEE’NAGER avec découverte des disciplines de l’École de Natation Française : natation course, waterpolo, natation artistique, plongeon et nage avec palmes.

Le stage « J’apprends à Nager » pour les 6-12 ans est gratuit. Tarif du stage TEE’NAGER pour les 12-18 ans : 50€ la semaine ou 90€ les 2 semaines.

dernière mise à jour : 2022-04-30 par