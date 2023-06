Armel Dupas trio Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes, 24 juin 2023, Nantes.

Pour célébrer sa fin de saison, Pannonica, scène jazz et musiques improvisées de Nantes, essaime sa programmationl à Ciel Ouvert… Ce parcours musical, spontané et en entrée libre, est conçu pour attirer en toute simplicité publics, riverain·e·s et badauds.

ARMEL DUPAS TRIO

Armel Dupas : piano / Julles Billé : contrebasse / Christophe piot : batterie

En trio comme en solo, Armel Dupas considère son instrument comme un medium de sensations. La palette des émotions générées par la musique du trio est large : de la tendresse d’une berceuse à l’animalité d’une pulsation plus que rapide. Avec Christophe Piot et Jules Billé, le pianiste est en perpétuel équilibre sur le fil du yin et du yang.

Ciel Ouvert se déroule du jeudi 22 au dimanche 25 juin, à Rezé, Vertou et Nantes. Organisé par Pannonica en partenariat avec le festival Les Rendez-Vous de l’Erdre et Kiosk.

