Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Club lecture Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Club lecture Plougasnou, 21 octobre 2021, Plougasnou. Club lecture 2021-10-21 – 2021-10-21

Plougasnou Finistère Chaque 3ème jeudi du mois, Projet-Echange-Développement de Plougasnou, vous propose son club lecture.

Venez échanger sur vos découvertes littéraires du moment, à la Maison de la Mer, au Diben. info au 06 51 11 94 20

ou contact@projets-echanges-developpement.net contact@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/ Chaque 3ème jeudi du mois, Projet-Echange-Développement de Plougasnou, vous propose son club lecture.

Venez échanger sur vos découvertes littéraires du moment, à la Maison de la Mer, au Diben. info au 06 51 11 94 20

ou contact@projets-echanges-developpement.net dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Ville Plougasnou lieuville 48.70177#-3.82262