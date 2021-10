Cerdon Au Grill de Cerdon ou Aux 2 Bécasses Cerdon Club lecture-partage pour adultes Au Grill de Cerdon ou Aux 2 Bécasses Cerdon Catégorie d’évènement: Cerdon

Club lecture-partage pour adultes Au Grill de Cerdon ou Aux 2 Bécasses, 18 novembre 2021, Cerdon. Club lecture-partage pour adultes

du jeudi 18 novembre au jeudi 16 décembre à Au Grill de Cerdon ou Aux 2 Bécasses

– par Sarcelle et bout d’ficelle – Ces rencontres permettent de partager les livres que les membres apportent et ont aimé en les commentant. Enrichissant et convivial! Possibilité de dîner sur place ensuite (sur réservation) 18/11 : Grill de Cerdon 16/12 : Aux 2 Bécasses

Voir http://www.boutficelle.canalblog.com

Club lecture-partage pour adultes Au Grill de Cerdon ou Aux 2 Bécasses Cerdon Cerdon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T17:30:00 2021-11-18T19:00:00;2021-12-16T17:30:00 2021-12-16T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cerdon Autres Lieu Au Grill de Cerdon ou Aux 2 Bécasses Adresse Cerdon Ville Cerdon lieuville Au Grill de Cerdon ou Aux 2 Bécasses Cerdon