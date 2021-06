Lille Maison de quartier de Wazemmes Lille, Nord Club lecture Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Le club lecture de la Maison de Quartier de Wazemmes, organisé chaque mois par l’animatrice Mawuena, permet de vous retrouver en petit groupe et de vous faire vivre les histoires à travers les livres en toute convivialité ! Prochaines séances: > **Le jeudi 10 juin : atelier lecture enfants / parents de 10h à 11h30 avec l’association Lis avec moi** > **Le jeudi 24 juin : « première rencontre » pour les adultes et seniors de 14h30 à 16h avec Mawuena** Inscription à l’accueil au 03.20.54.60.80

