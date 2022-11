Club lecture : les oeuvres entre littérature et cinéma Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: 29430

Plouescat

Club lecture : les oeuvres entre littérature et cinéma Plouescat, 17 novembre 2022, Plouescat. Club lecture : les oeuvres entre littérature et cinéma

14, Place du Dauphin Médiathèque – L’Atelier Plouescat 29430 Médiathèque – L’Atelier 14, Place du Dauphin

2022-11-17 – 2022-11-17

Médiathèque – L’Atelier 14, Place du Dauphin

Plouescat

29430 Plouescat Venez rejoindre le club des passionnées de livres de la médiathèque et partager vos coups de cœur ! Le thème de ce rendez-vous de novembre : les œuvres entre littérature et cinéma, qui se sont inspirées.

Soyez les bienvenu.e.s ! +33 2 98 69 88 81 Médiathèque – L’Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: 29430, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Plouescat 29430 Médiathèque – L'Atelier 14, Place du Dauphin Ville Plouescat lieuville Médiathèque – L'Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat Departement 29430

Plouescat Plouescat 29430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Club lecture : les oeuvres entre littérature et cinéma Plouescat 2022-11-17 was last modified: by Club lecture : les oeuvres entre littérature et cinéma Plouescat Plouescat 17 novembre 2022 14 29430 Place du Dauphin Médiathèque – L'Atelier Plouescat 29430 Plouescat

Plouescat 29430