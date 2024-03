Club lecture La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, jeudi 14 mars 2024.

Club lecture Public adulte-ado / Entrée libre et gratuite / Animation organisée dans le cadre du printemps des poètes. Jeudi 14 mars, 15h30 La Sabline – Médiathèque Entrée libre et gratuite

Début : 2024-03-14T15:30:00+01:00 – 2024-03-14T17:00:00+01:00

Venez nous raconter vos lectures coup de cœur du moment et découvrir la sélection des bibliothécaires pour Le Printemps des Poètes sur le thème de « La Grâce ».

Animations organisée dans le cadre du printemps des poètes. D’autres activités organisée par la Médiathèque sont à retrouver sur le site de la Sabline.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr